Адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер не занимается продажей наркотиков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рэпер Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками в социальных сетях, сообщил ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин.

Как сообщалось ранее, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве, обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях.

"Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича. Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, высказывание Бастрыкина "вызвало, мягко говоря, недоумение".

СК ранее уже начал проверку клипа "Pablo", снятого Моргенштерном (около 35 млн просмотров в YouTube), а также всего творчества рэпера.