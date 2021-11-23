Элла Памфилова и зампред СК Александр Фёдоров получат правовую премию им. Сперанского

ВЛАДИМИР, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Фёдоров стали лауреатами всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского, вручение которой состоится во Владимире 26 ноября. Об этом сообщили журналистам во вторник в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

"Лауреатами престижной правовой премии в этом году стали председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Фёдоров", - сообщили в музее.

Вручение премии состоится в музейном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника 26 ноября. Планируется, что наряду с лауреатами в торжественной церемонии вручения премии примут участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

Всероссийская правовая премия имени М. М. Сперанского была учреждена общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" в 2011 году по инициативе Владимирского регионального отделения организации в память о выдающемся уроженце Владимирского края, видном государственном деятеле и законотворце Михаиле Михайловиче Сперанском (1772-1939). Премией отмечают заслуги лиц, внесших особый вклад в развитие российского законодательства.

В различные годы лауреатами премии становились Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Татьяна Москалькова и другие государственные деятели.