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Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19 в России в четыре-пять раз

По мнению директора Центра им. Гамалеи, это поможет в течение трех месяцев достигнуть необходимого порога охвата иммунизации в стране

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, поможет ли введение системы QR-кодов снизить заболеваемость к Новому году, специалист отметил: "Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет". "Если 31 декабря введем, то, естественно, не успеем к Новому году", - добавил собеседник агентства.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, причем до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид, а после 1 февраля такая возможность будет только у людей с медицинским отводом от прививки.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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