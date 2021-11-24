В Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву в среду

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Зимняя погода в Москве со среды сменится более теплой. Температура воздуха поднимется до нуля градусов, а в четверг - до плюс трех градусов. Такая погода сохранится до конца недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зимняя погода в Москве не сохранится. Днем в среду будет уже повышение температуры до нуля - минус двух градусов. В четверг температура еще повысится, погода будет уже теплой - ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные - плюс один-три градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, примерно такой температурный фон сохранится в городе до конца недели.

Метеоролог сообщил, что в связи с потеплением и дождем в пятницу и субботу снежный покров будет таять. "В пятницу и субботу небольшие осадки прогнозируются в виде дождя, а он способствует размыванию снега даже больше, чем положительная температура. Может, останется немного совсем снега, да и только", - отметил он.