МИД Британии выпустил доклад с критикой ситуации с правами человека в России

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. МИД Великобритании выразил озабоченность ситуацией с правами человека в России, призвав власти страны отпустить на свободу Алексея Навального. Такая позиция содержится в опубликованном во вторник промежуточном докладе внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства о положении в области прав человека более чем в 30 государствах за первую половину 2021 года.

В частности, в нем содержится критика в адрес российских властей в связи с судебным преследованием Навального, запретом религиозной организации "Свидетели Иеговы", "недружелюбным отношением к представителям ЛГБТ-сообщества", а также "ограничением деятельности правозащитных организаций и независимых СМИ". Россия попала в категорию стран, в которых ситуация с правами человека "вызывает обеспокоенность на протяжении длительного времени". В этой группе государств также оказались Бангладеш, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Колумбия, Ливия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Туркмения и Южный Судан.

К странам, где ситуация с правами человека ухудшилась сильнее всего с января по июнь 2021 года, МИД Великобритании отнес Афганистан, Китай, Мьянму, ЦАР, Шри-Ланку и Эритрею. При этом позитивные сдвиги, по оценке британского правительства, произошли на Бахрейне, в Судане и Узбекистане. Белоруссию, Мали и Никарагуа внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства определило для себя как "приоритетные страны в области прав человека".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует государствам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального и активно комментируют происходящие внутри страны события, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.