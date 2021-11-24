Фитнес-клубы предоставят российским медикам льготы на посещение

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы, входящие в состав Национального фитнес-сообщества, предоставят врачам и медицинским работникам льготные условия посещения. Об этом сообщила ТАСС глава организации Елена Силина.

По ее словам, это предполагает соглашение, подписанное с благотворительным фондом помощи врачам "Герои".

"В рамках данного соглашения организации намерены оказать содействие национальной программе "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" по вопросам сферы сбережения народа России и развития человеческого потенциала, повышения качества жизни населения и мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом. Национальное фитнес-сообщество для сохранения здоровья врачей и медицинских работников предоставит специальные льготные условия на посещение фитнес-клубов России, а также установит пониженный тариф на услуги клубов", - сказала Силина.

Она отметила, новая коронавирусная инфекция "заставила людей вспомнить, насколько важна профессия врача". "Каждый день, рискуя жизнью и здоровьем, медики находятся на передовой борьбы с вирусом. Не жалея себя, героически трудятся и спасают жизни россиян. В этой ситуации наш долг протянуть руку помощи и поддержки, ведь только объединяя усилия можно справится с пандемией. Занятия в фитнес-клубах позволят восстановить трудоспособность медицинских сотрудников страны, существенно ускорят процесс восстановления здоровья и возврат к полноценной профессиональной деятельности, направленной на оказание помощи населению России", - добавила глава фитнес-сообщества.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 43 официальных представительства. В составе организации 9 профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.