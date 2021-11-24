Заведениям общепита на Камчатке разрешили работать по ночам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Кафе, рестораны и столовые на Камчатке с 26 ноября смогут работать после 23:00 с определенными ограничениями, сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы приняли решение о том, что будет снято ограничение по работе общепита после 23 часов. Правда, посетители должны будут предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающего наличие антител к коронавирусной инфекции. Еще раз подчеркну - после 23 часов с учетом этих ограничений работа предприятия общепита может быть продолжен", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Решение Оперативного штаба в части определения времени работы для кафе, баров и ресторанов, и иных предприятий общественного питания вступит в силу 26 ноября. Барам и ресторанам полуострова запретили работать ночью в октябре, после чего к главе региона начали массово обращаться предприниматели с просьбой смягчить ограничения.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 478 умерли. В органы власти, заведения общепита и в межмуниципальный транспорт в регионе можно заходить только с QR-кодами. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.