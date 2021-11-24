На Камчатке справку о высоком содержании антител приравняли к сертификату о вакцинации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Жители Камчатки могут использовать справку о высоком содержании антител к коронавирусу, выданную специально созданной комиссией, как сертификат о вакцинации или QR-код для доступа ко всем услугам, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

С 23 ноября на Камчатке начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. Ее создание инициировано главой региона Владимиром Солодовым для решения спорных ситуаций, связанных с вакцинацией.

"По справке, выданной врачебной комиссией медицинской организации, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, можно будет воспользоваться услугами межмуниципальных перевозчиков (авиа и автобусы), заселиться в гостиницу, посещать спортивные и выставочные мероприятия, организации культуры, предприятия общественного питания, спортивные организации, в том числе бассейны, фитнес-центры, пользоваться услугами массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха. Предполагается, что справка будет действительна один месяц", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что услуга по выдаче справок будет платной для всех категорий граждан, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий. Для ее получения необходимо сдать тест на антитела в любой квалифицированной лаборатории.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 478 умерли. В органы власти, заведения общепита и в межмуниципальный транспорт в регионе можно заходить только с QR-кодами. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.