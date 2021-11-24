На Чукотку доставили дополнительную партию лекарств, в том числе противовирусных

ТАСС, 24 ноября. Дополнительная партия лекарств, в том числе и противовирусных препаратов общей стоимостью более 8 млн рублей, доставлена на Чукотку. Она будет перераспределена в районы округа, где был зафиксирован недостаток медикаментов, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Основная партия лекарств уже доставлена в Анадырь, дальше препараты распределят по аптечным пунктам округа. Сначала в райцентры, а оттуда в населенные пункты, где фиксируется дефицит медикаментов", - уточнили в правительстве округа.

Стоимость прибывшей партии лекарств - более 8 млн рублей. Средства на эти цели по поручению главы региона были выделены из резервного фонда правительства округа.

В середине ноября в соцсетях начала появляться информация от жителей Чукотки, которые жаловались на нехватку медикаментов в аптеках округа. Всего в этом году на полуостров должно поступить около 250 тонн медицинских грузов.