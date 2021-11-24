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Студент ДВФУ создал программу для поиска в соцсетях фото потенциально опасных людей

Она работает в двух режимах - слепой поиск и реакция на фотографии из обозначенных профилей

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Студент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на основе искусственного интеллекта разработал программу, способную выявить в социальных сетях фотографии людей, потенциально опасных для окружающих. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления "Кибербезопасность" Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета ДВФУ Роман Дремлюга.

"Программа ориентирована прежде всего на анализ фотографий и работает в двух режимах - слепой поиск и реакция на фотографии из обозначенных профилей. Например, если мы знаем, что человек склонен к агрессии или стоит на учете в правоохранительных органах, программа наблюдает за тем, что он публикует, и сигнализирует оператору о подозрительном контенте", - рассказал собеседник.

Он отметил высокую социальную важность этой программы, так как она может помочь выявлять в социальных сетях людей, способных устроить стрельбу, например, в публичных местах или образовательных учреждениях. Программу разработал выпускник Школы цифровой экономики ДВФУ. Эта школа в 2021 году вошла в состав Института математики и компьютерных технологий, объединивший все ИТ-направления вуза.

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