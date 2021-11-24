Власти Камчатки снимут ограничения в районах, где привьются 80% жителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки снимут введенные ранее антиковидные ограничения в тех районах, где привьются 80% жителей. В настоящий момент такие показатели отмечаются в двух муниципальных районах полуострова, сообщается на сайте краевого правительства.

"Плановый параметр вакцинации - более 80% - уже обеспечен в Соболевском районе и в Алеутском муниципальном округе. Мы на штабе приняли решение, что сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться "зеленые" районы, "зеленые" населенные пункты, в которых можно будет снимать ограничения при достижении плановых параметров вакцинации. Первые два лидера у нас уже есть", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В настоящий момент в правительстве региона ждут детальных предложений от глав муниципальных районов в части начала снятия ограничительных мер. В первую очередь это будет касаться новогодних праздников и проведения детских утренников.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 478 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 115 тыс. человек (около 61% от общего числа жителей), порядка 85 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца ноября.