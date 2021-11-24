Вильфанд предупредил о резких перепадах температуры в некоторых регионах РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Резкое похолодание на 9-12 градусов ожидает Омскую, Томскую и Новосибирскую области с пятницы. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО), наоборот, ожидает резкое потепление до двух градусов мороза - двух градусов тепла в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме - ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные - минус два-семь градусов. Но уже 26 ноября там будет морозная погода - ночные температуры [составят] минус 16-21 градус, дневные - минус 11-16 градусов. Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, регионы ПФО, напротив, ожидает резкое потепление в пятницу. До этого температурный фон днем прогнозируется в диапазоне 5-10 градусов мороза.

"В Приволжском федеральном округе, наоборот, сейчас холодная погода, заметные морозы, но температура заметно повысится 26 числа. Ночные температуры уже будут минус четыре- плюс один градус, а дневные - от минус двух до плюс двух градусов. Здесь будет резкое повышение", - отметил метеоролог.