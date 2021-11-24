Опрос: около трети сотрудников в РФ проверяют соцсети на работе каждую свободную минуту

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти треть (28,1%) сотрудников, находясь на работе, обновляют социальные сети в любую свободную минуту. Об этом сообщается в результатах опроса разработчика CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для бизнеса "Мегаплан", проведенного среди 1 719 сотрудников и руководителей компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).

"28,1% работников, находясь на рабочем месте, обновляют соцсети в любую свободную минуту - таким образом они расслабляются. <…> При этом 18,9% проверяют соцсети только по работе, 37,1% редко туда заглядывают, а 15,9% не проверяют их вообще. Видео на YouTube смотрят на работе 30,3% участников опроса", - говорится в исследовании.

Более двух часов в течение рабочего дня на соцсети и мессенджеры тратят 23,1% респондентов, менее часа в день - 42,1%, 1-2 часа - 30%, а 4,7% воздержались от ответа. В свою очередь 59,4% опрошенных признались, что во время работы их рука машинально тянется к смартфону.

По мнению 24,2% участников опроса, проверка соцсетей - это отдых, 29,9% также ответили положительно, но с оговоркой, что лишь в редких случаях. Порядка 43,4% считают времяпрепровождение в соцсетях пустой тратой времени, а 2,5% ответили, что их работа напрямую связана с социальными сетями.

На вопрос о том, в каком формате опрошенным проще и привычнее общаться, 60,5% ответили, что в их случае все зависит от привычки: с кем-то они переписываются, а с кем-то общаются вживую. Живое общение переписке предпочитают 28,9% опрошенных, каждый десятый (10,6%) респондент признался, что им комфортнее вести коммуникацию в социальных сетях и мессенджерах, потому что привлекает возможность заранее обдумывать ответы. Только 10,6% опрошенных назвали смартфон основным рабочим инструментом, 20,2% не считают его таковым. Остальные не смогли дать однозначный ответ.

Цена свободы

Исследование также показало, за какую прибавку к зарплате опрошенные согласились бы заблокировать все соцсети и мессенджеры на рабочем компьютере. Так, 41,4% устроила бы прибавка в 50%, при этом 20,3% согласились бы на подобный эксперимент за прибавку в 10%. Порядка 17,9% респондентов ответили, что уступили бы за 20%, а 20,3% не согласились бы на блокировку ни за какие деньги, поскольку свобода для них дороже.

"21,8% считают, что планировать рабочий день в электронных планировщиках удобнее, чем в бумажных, и пользуются соответствующих софтом на телефоне. 21,3% считают так же, но пользуются планировщиком задач на компьютере. Больше 50% опрошенных по-прежнему планируют работу на бумаге, потому что так привычнее", - говорится в исследовании.

Как отметил генеральный директор разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов, для многих проверка соцсетей и мессенджеров "стала чем-то вроде ритуала" для снятия стресса на работе.

"Тем не менее, когда сотрудники, уткнувшись в телефон, перестают следить за временем, это превращается в проблему для компании. Подобные привычки сотрудников могут негативно влиять на итоговые результаты их работы. Это значит, что нужна альтернатива, которой могут стать корпоративные системы для общения и совместной работы", - подчеркнул он.