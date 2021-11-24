Прокуратура внесла представление мэру Благовещенска из-за плохо очищенных от снега дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Благовещенска провела проверку состояния автомобильных дорог после снегопада. По ее результатам мэру города Олегу Имамееву внесено представление в связи с ненадлежащей организацией уборки снега, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Прокуратура Благовещенска провела выездную проверку исполнения администрацией города полномочий по содержанию автомобильных дорог областного центра и организации мероприятий по их очистке от снега, снежного наката и наледи в сложившихся неблагоприятных погодных условиях. <…> По результатам проверки мэру города внесено представление", - говорится в сообщении.

Надзорным органом были выявлены факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог на территории города, отсутствие достаточного количества снегоуборочной техники. В частности, на момент проверки в очистке от снега более 400 км дорог были задействованы 10 машин и два трактора.

"Бездействие администрации города и отсутствие надлежащего контроля за уборкой снега со стороны мэра города привело к неблагоприятным для граждан последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильным дорогам, стало причиной дорожно-транспортных происшествий, создало угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, повреждению их имущества", - отметили в ведомстве.

В понедельник и во вторник Амурская область находилась под влиянием обширного циклона, который принес снег. В среду область остается в тыловой части циклона. Атмосферное давление начнет расти, наступят долгожданные прояснения, но будет по-прежнему ветрено.