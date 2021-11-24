Несколько рейсов задерживаются в Хабаровске из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Самолеты задерживаются в хабаровском аэропорту из-за плохих погодных условий в пунктах назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани краевой столицы.

"Метеоусловия аэропорта Хабаровск не влияют на отправление и прибытие воздушных судов. Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12:00 (05:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. ИЕ4595 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре задержан по метеоусловиям аэропорта назначения до 17:50 (10:50 мск)", - говорится в сообщении.

Также задержаны рейсы из Хабаровска в Шахтерск и Ноглики на Сахалине по метеоусловиям на местах, не вылетели вовремя самолеты в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Херпучи.

По территории Хабаровского края проходит снежный циклон. Для междугородних автобусов закрыты некоторые дороги, фиксируются отключения электричества в поселениях.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра с сайта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 24 ноября в северных районах края будет идти сильный снег, местами очень сильный, ветер усилится до 15-20 м/с, местами с порывами до 25-30 м/с, на Охотском побережье до 30-35 м/с.