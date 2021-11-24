Мэр Биробиджана заявил, что последствия снегопада будут устранять около двух недель

ТАСС, 24 ноября. Расчистка и восстановление инфраструктуры в Биробиджане, где третьи сутки идет снег, займет около двух недель. Об этом сообщается в среду на сайте городской администрации.

"В Биробиджане третьи сутки продолжается снегоборьба. Работы ведутся практически в режиме нон-стоп. <…> На устранение последствий непогоды в полном объеме уйдет приблизительно около двух недель", - цитируют в сообщении мэра города Александра Головатого.

По прогнозам синоптиков, 24 ноября на всей территории Еврейской автономной области (ЕАО) продолжится снегопад. Это усложняет расчистку дорог и восстановление подачи электричества. Полностью отключены от электроснабжения, по данным областного правительства, три населенных пункта, где в 73 домах проживают 116 человек.

К расчистке дорог, транспортировке бригад энергетиков к местам аварий на электросетях привлечены железнодорожники, военные, пограничники, сотрудники полиции, ФСИН и Росгвардии, частные коммунальные предприятия, фермеры.

Остается закрытым движение на федеральной трассе от Облучья до Хабаровска и трем дорогам регионального значения. В регионе полностью отменено автобусное сообщение.

Всего к ликвидации последствий снежного циклона в ЕАО привлечены более 500 человек и 198 единиц техники. На расчистке дорог работают 138 человек и 79 единиц техники, остальные силы задействованы при оказании адресной помощи населению.