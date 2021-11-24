Бастрыкин считает бессмысленной идею новой реформы следствия и надзора за ним

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС назвал бессмысленной идею новой реформы следствия и надзора за ним, так как нынешняя система сбалансирована и подтвердила правильность решения выделения Следственного комитета из прокуратуры.

"Результаты работы Следственного комитета уже более 10 лет подтверждают, что разделение функций производства предварительного следствия и надзора за законностью производства следственных действий было правильным. Говорить о новых реформах явно бессмысленно", - заявил Бастрыкин в интервью агентству, полный текст которого будет опубликован на сайте ТАСС в среду.

По его словам, сложившийся механизм "хорошо сбалансирован и позволяет обеспечивать объективность контроля работы следствия". "Важно, что нынешняя модель органов следствия позволяет защищать права и законные интересы граждан от противоправных посягательств, эффективно вести предупреждение и профилактику преступлений", - отметил председатель СК. Он считает, что у прокуратуры достаточно возможностей для контроля за следствием: на начальной стадии предварительного расследования прокурор может отменить постановление о возбуждении дела, если посчитает, что оно возбуждено незаконно, в ходе расследования может внести представление об устранении допущенных следователем нарушениях. "На заключительном этапе прокурор решает вопрос об утверждении обвинительного заключения для его передачи в суд, что также является серьезным инструментом контроля качества проведенного расследования", - пояснил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что прокуратура может также не утвердить обвинительное заключение, вернув дело на дополнительное расследование, а при рассмотрении дела в суде представитель прокуратуры в качестве гособвинителя может отказаться от поддержания обвинения. "Все это говорит о весьма значительных возможностях прокурора для того, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка проведения расследования, а также законности процессуальных решений, принимаемых следственными органами", - подчеркнул Бастрыкин. Вместе с тем он признал, что "Следственному комитету всегда есть куда стремиться - повышать качество следствия, сокращать сроки расследования уголовных дел, оперативно реагировать на нарушения закона".

"У нас сложились хорошие рабочие отношения с Генеральной прокуратурой", - сказал Бастрыкин. Так, в борьбе с коррупцией собранные следователями СК доказательства используются при обосновании исков прокуроров об обращении в доход государства незаконно нажитого коррупционерами имущества. Только в 2020 году по уголовным делам в отношении бывшего министра Российской Федерации Абызова, глав Серпуховского и Клинского районов Московской области на основании материалов следствия конфисковано почти 60 млрд рублей.

В 2007 году при прокуратуре был образован Следственный комитет РФ, которого наделили полномочиями расследования уголовных дел, в 2011 году СК стал самостоятельным ведомством.