Самая пожилая жительница Филиппин умерла в возрасте 124 лет

ТАСС, 24 ноября. Старейшая жительница Филиппин Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет в своем родном городе Кабанкалан в провинции Западный Негрос. Об этом в среду сообщила газета Inquirer со ссылкой на заявление местных властей.

Сусано или "Лола Иска", как ее называли на Филиппинах, умерла в понедельник вечером. Днем в тот же день она жаловалась на затрудненное дыхание.

Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года. У нее было 14 детей, из которых сегодня живы восемь, и более 500 внуков. Издание отмечает, что Сусано могла получить место в Книге рекордов Гиннесса как старейшая жительница планеты, но ее семья не смогла выполнить все требования организаторов.

По данным Книги, на настоящий момент официально зарегистрированный рекорд принадлежит японке Канэ Танаке. В начале января она отметила свой 118-й день рождения. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман - на момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня.