Три авиарейса из Петропавловска-Камчатского перенесли на 25 ноября из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Три рейса местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово перенесены на утро четверга из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Перенесены рейсы в Северо-Курильск, Осору и Усть-Хайрюзово. Вылет был запланирован на утро среды.

В настоящий момент к берегам Камчатки подходит очередной циклон. Последствия предыдущего в краевой столице полуострова подрядчики устраняют в несколько смен.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.