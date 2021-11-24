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Три авиарейса из Петропавловска-Камчатского перенесли на 25 ноября из-за непогоды

Речь о самолетах в Северо-Курильск, Осору и Усть-Хайрюзово

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Три рейса местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово перенесены на утро четверга из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Перенесены рейсы в Северо-Курильск, Осору и Усть-Хайрюзово. Вылет был запланирован на утро среды.

В настоящий момент к берегам Камчатки подходит очередной циклон. Последствия предыдущего в краевой столице полуострова подрядчики устраняют в несколько смен.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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