Навальный подал четвертый иск к администрации колонии в Покрове, где отбывает наказание

ВЛАДИМИР, 24 ноября. /ТАСС/. Алексей Навальный подал новый иск к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, где отбывает наказание. Предварительное заседание по делу назначено на 9 декабря, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов суда, 18 ноября поступило исковое заявление Навального об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Суть требований не уточняется. Ответчиком по делу выступает администрация ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове.

В предыдущий раз иски блогера к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд 26 апреля и были рассмотрены в мае - июне. Они были связаны с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения. В одном из них осужденный просил суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, а также с цензурой газет - в ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу - суд признал такое решение сотрудников исправительного учреждения законным, апелляция была отклонена.

25 ноября Владимирский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрит иск Навального, оспаривающего действия сотрудников ИК-3 во Владимире. Во время его пребывания там весной 2021 года у его адвокатов возникли сложности с проносом телефонов и ноутбуков.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Блогер отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.