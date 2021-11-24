В Москве 24 ноября прогнозируют снег и гололедицу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от двух градусов мороза до нуля, в ночь на четверг температура сохранится на том же уровне.

В Подмосковье столбики термометров покажут от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Порывы юго-западного и южного ветра в среду могут достигать 15 м/с. "Небольшой снег, местами умеренный. Местами гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра будет действовать до 9:00 мск 25 ноября, из-за гололедицы - до 12:00 мск 25 ноября.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.