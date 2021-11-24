Дорога в аэропорт Норильска открыта для транспорта

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Норильска, на которой во вторник было введено временное ограничение из-за метели, открыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэрии.

На севере края с субботы по вечер вторника действовало штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Накануне на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель был введен временный запрет для движения автотранспорта категории "В" и "С".

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - сообщили в мэрии.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Норильске ожидается снег, низовая метель, видимость 1-2 км, ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 22 м/с.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.