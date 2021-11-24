Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Самый большой каток Москвы, площадь которого составляет более 20 тыс. кв. м, откроется на ВДНХ 26 ноября. Об этом в среду сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также для детей в возрасте от трех до восьми лет будет работать ледовая арена площадью порядка 900 м - она откроется с 27 ноября.

В материале отмечается, что в будние дни каток можно будет посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00. Для посетителей оборудуют раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Также гости смогут взять коньки напрокат - для этого подготовлено три основных павильона проката.

"Самыми значимыми событиями станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Информацию о мероприятиях опубликуют на сайте ВДНХ", - добавили в пресс-службе.

В тексте поясняется, что каток и вся инфраструктура будут работать в полном соответствии с действующими санитарными мерами. Приобрести билеты посетители смогут на официальном сайте ВДНХ. При покупке понадобится заранее выбрать определенное время и павильон для входа - это позволит распределить поток посетителей пунктов проката и ледовой площадки. Также на входе установят дезинфицирующие рамки, у каждого гостя измерят температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами.