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В России появится центр поддержки проблемных подростков

Он будет работать с детьми с деструктивными и суицидальными наклонностями, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Сергей Карпухин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Центр поддержки подростков с деструктивными и суицидальными наклонностями планируется создать в России. Об этом заявила в ходе рабочей поездки в Новосибирск в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Один из проектов, которые я буду реализовывать в статусе уполномоченного, - создание единого центра по работе с подростками с деструктивными и суицидальными проявлениями", - сказала она.

По ее словам, также необходимо будет провести работу по изменению законодательной базы, чтобы подобные центры могли появляться и в регионах - как в виде государственных, так и в виде некоммерческих организаций. Омбудсмен отметила, что таким образом услугами центров смогут воспользоваться подростки и их родители.

Теги
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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