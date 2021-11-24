Нижняя палата парламента Чили одобрила законопроект об однополых браках

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов чилийского парламента во вторник одобрила законопроект, разрешающий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Как сообщила пресс-служба нижней палаты законодательного органа, инициативу поддержал 101 депутат, против высказались 30, двое воздержались.

"Цель законопроекта, который был одобрен сегодня [во вторник] Палатой депутатов и передан на третье рассмотрение в Сенат, заключается в разрешении вступать в брак однополым парам и регулировании прав и обязанностей, которые они приобретают в случае его заключения", - говорится в сообщении.

С 2015 года в Чили уже действует закон, разрешающий однополым парам заключать гражданский союз. Новая норма полностью уравняет их в правах с гетеросексуальными парами, в том числе в вопросах, касающихся родительских прав и усыновления. Сейчас в Чили однополые пары не могут вместе усыновлять детей, родителем формально может стать только один человек из пары.

В июле законопроект уже был одобрен Сенатом, но после этого в него были внесены изменения, в связи с чем верхняя палата парламента должна вновь его рассмотреть. В текст инициативы, в частности, внесли изменения, касающиеся терминологии, употребляемой в Гражданском кодексе Чили: вместо слов "отец" и "мать" теперь используется "родитель", вместо слов "муж" и "жена" - "супруг".

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение парламента в 2017 году левым правительством экс-президента Мишель Бачелет. Все это время инициатива находилась в Национальном конгрессе Чили практически без движения, однако в июне этого года действующий президент-правоцентрист Себастьян Пиньера неожиданно заявил о необходимости добиться срочного одобрения законопроекта.

В настоящее время однополые браки в Латинской Америке разрешены в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Уругвае, Эквадоре и некоторых штатах Мексики.