Масляков думает о завершении карьеры на ТВ, но уходить не торопится

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ведущий программы КВН Александр Масляков признался, что в последнее время начал задумываться о завершении карьеры, однако окончательного решения не принял. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

"У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться", - сказал собеседник агентства.

По словам Маслякова, главное, что ему мешает оставить пост ведущего КВН - ощущение, что, наблюдая телеигру со стороны, он будет чувствовать себя неспокойно. "Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются", - поделился он.

Ведущей детского КВН не так давно также стала пятнадцатилетняя внучка Маслякова Таисия. Тем не менее, по словам телеведущего, решение, как строить дальнейшую карьеру, девушка будет принимать самостоятельно. "Все спонтанно получилось. Нужна была девчонка, вот и приобщили Тасю, она-то постоянно перед глазами <...> Первые передачи записывали весной, внучка еще осваивалась, дальше смотрится получше. Но ее никто не заставляет. Захочет - продолжит сниматься, нет - уйдет. Дело добровольное, но было бы глупо не попробовать. Как мне в свое время. Получил шанс и воспользовался им. Конечно, не думал, что задержусь на телевидении на всю жизнь, но так получилось", - рассказал он.

24 ноября Масляков отмечает юбилей - ему исполняется 80 лет.

Из биографии

Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1968 году завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.

В 1964 году, будучи студентом, Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года".

В 1986 году по инициативе Андрея Меньшикова и Бориса Салибова передачу "Клуб веселых и находчивых" возродили. С этого момента и до настоящего времени ее единственным ведущим является Масляков. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.