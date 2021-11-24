Проценко: посещение красной зоны для больных ковидом изменит отношение к прививке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Посещение красных зон больниц, где проходят лечение больные коронавирусом, изменит отношение к вакцинации от COVID-19 у всех сомневающихся. Такое мнение высказал в среду главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Я уверен, что после посещения наших красных зон вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла", - написал Проценко в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что ранее врачи 11 российских больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом, написали открытое письмо всем, кто сомневается в целесообразности вакцинации от COVID-19. "Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в красные зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам", - отметил Проценко.

Он подчеркнул, что общество сейчас живет в условиях, "когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек". "Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует - неважно. Последствия - вот что страшно", - продолжил главврач Коммунарки.

Проценко напомнил, что скоро исполнится два года, как его коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходят из красных зон и бьются каждого пациента. "Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении", - продолжил Проценко.

Он посетовал, что даже его друзья и знакомые пытаются привести контраргументы о вакцинации и ограничительных мерах "довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан". Главврач уверен, что "пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7 <...> волн". "Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо", - подчеркнул Проценко.

Об открытом письме

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19. "Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - говорится в письме. В нем авторы также выражают уверенность, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию относительно вакцинации и "меньше людей будет умирать".

Письмо подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением № 2 Краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы № 2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.