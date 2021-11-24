{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эпидемический порог по ОРВИ в Анадыре на Чукотке превышен в три раза

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за прошедшую неделю зафиксировано 474 случая заболевания

ТАСС, 24 ноября. Ситуация с распространением ОРВИ на Чукотке остается напряженной - эпидемиологический порог в столице региона превышен в три раза, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"В Анадыре эпидемический порог по ОРВИ превышен в три раза, больше всего болеют дети до двух лет. При этом заболеваемость среди взрослого населения в столице региона постепенно снижается", - уточнили в управлении.

Всего в округе за предыдущую неделю в округе зарегистрировано 474 случая заболевания, больше половины из которых приходится на взрослое население.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Губернатор Приамурья предложил давать QR-коды неофициально переболевшим ковидом
Глава региона Василий Орлов выступил с идеей разработки на федеральном уровне порядка получения документа на основании высокого титра антител
Читать полностью