Эпидемический порог по ОРВИ в Анадыре на Чукотке превышен в три раза

ТАСС, 24 ноября. Ситуация с распространением ОРВИ на Чукотке остается напряженной - эпидемиологический порог в столице региона превышен в три раза, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"В Анадыре эпидемический порог по ОРВИ превышен в три раза, больше всего болеют дети до двух лет. При этом заболеваемость среди взрослого населения в столице региона постепенно снижается", - уточнили в управлении.

Всего в округе за предыдущую неделю в округе зарегистрировано 474 случая заболевания, больше половины из которых приходится на взрослое население.