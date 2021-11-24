Число учеников на дистанте в Югре выросло в три раза за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ученики почти 300 классов (6 тыс. школьников) Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в школах. Также на дистанте находятся 1,6 тыс. учеников по заявлениям родителей, сообщил ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Ранее в департаменте сообщали ТАСС, что на дистанте в Югре находились ученики 93 классов (более 2,1 тыс. школьников) 56 школ региона из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях. В таком же режиме обучались почти 3 тыс. детей по заявлениям родителей.

"На дистанционном обучении находятся порядка 300 классов. Это 6 тыс. человек, или 2,5% всех обучающихся. Полностью закрытых школ нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также 1,6 тыс. школьников в настоящее время обучаются дистанционно по заявлениям родителей. Согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой от 2 ноября 2021 года, органы власти оказывают содействие родителям, пожелавшим перевести детей на дистанционное обучение в школах.

О ситуации в регионе

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 23 ноября, в Югре 88 тыс. человек заболели ковидом, 80,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 627 умерли.

Власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. При этом жители могут выходить из дома, в частности, на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственниками, в продовольственные магазины, но должны оформлять уведомления о покидании жилья в специальной системе "Цифровое уведомление", где следует указать свои паспортные данные, а также причину выхода. Как поясняли ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, такие меры были приняты из-за уровня заболеваемости в этих муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.