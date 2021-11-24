Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за прогнозируемого подъема воды в Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Затворы дамбы в Финском заливе в Санкт-Петербурге закрыли из-за прогнозируемого подъема уровня воды в устье реки Невы, сообщается в аккаунте Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Instagram в среду.

"На 06:10 мск. 24.11.2021 все сооружения КЗС закрыты", - говорится в сообщении.

По распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено с 04:00.

По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 ноября в Петербурге ожидается повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения, а также усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.