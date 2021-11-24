Приморье поддержало федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Приморья на очередном заседании законодательного собрания края большинством голосов поддержали федеральный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который регулирует использование QR-кодов в общественных местах, сообщил корреспондент ТАСС.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис сообщил, что, учитывая широкий общественный резонанс обсуждаемого вопроса, депутаты провели выездное заседание комитета, на котором с докладами выступили вирусологи, эпидемиологи и бактериологи, а также эксперты, работающие в сфере здравоохранения. Это было сделано для того, чтобы вникнуть в тему и вынести максимально выверенное решение.

"Решением комитета было поддержать проект федерального закона, потому как мы все пришли к общему мнению, что мнение тех, кто является противником вакцинации, кардинально меняется после того, как они попадают в тяжелом состоянии в больницу", - сказал Чемерис. Он также поблагодарил медиков, которые долгое время работают в тяжелых условиях.

За законопроект проголосовали 25 депутатов, присутствующих на заседании, против - 11 депутатов, в голосовании приняли участие 36 парламентариев.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.