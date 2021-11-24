Эксперты ОНФ выявили за 2021 год более 600 опасных маршрутов к школам в регионах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта за 2021 год в рамках федерального мониторинга "Дорога в школу" выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов в российских регионах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ОНФ.

"Очередной этап мониторинга завершен, благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 года", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий, которого цитирует пресс-служба, по итогам мониторинга 2019-2020 годов 492 опасных участка дорог в регионах уже отремонтированы. "Благодаря активной позиции общественников и родителей десятки тысяч школьников по всей стране ходят в школу по новым безопасным маршрутам. Конечно, работы еще много - у нас на контроле остаются более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, несмотря на то, что муниципальные власти брали на себя обязательства по исправлению недостатков. К ним прибавились новые 296 участков, которые мы выявили в этом году. Причины затягивания сроков исправления понятны - нехватка денег. Но мы будем добиваться, чтобы средства на безопасные маршруты школьников выделялись в приоритетном порядке", - подвел итоги федерального мониторинга Рыжий.

Мониторинг "Дорога в школу", направленный на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 года. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.