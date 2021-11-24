Совфед намерен поддержать крупные штрафы за объявления в СМИ о продаже поддельных справок

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации поддерживает предложение Минздрава России о введении административной ответственности со штрафами до 5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о продаже поддельных медицинских документов. Об этом ТАСС заявил в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Да, Совет Федерации поддержит такое предложение", - сказал сенатор.

Соответствующий проект федерального закона, подготовленный Минздравом РФ, был опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается установить штрафы за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами. Для граждан он составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. За повторное нарушение граждане заплатят штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юрлица - от 1 млн до 5 млн рублей.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.