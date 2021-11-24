Бастрыкин сообщил, что в России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество обвиняемых в различных преступлениях, оправданных судами за последние 15 лет по делам, расследованным СК, сократилось втрое. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Число уголовных дел, которые возвращены на доработку судами, в сравнении с 2006 годом, то есть до проведения реформы (когда полномочия следствия были переданы в СК), уменьшилось более чем в четыре раза (с 5 047 дел до 1 143). Количество оправданных судами за отсутствием события или состава преступления сократилось в три раза (с 1 885 до 513)", - сказал он. Бастрыкин отметил, что эти данные свидетельствуют о повышении качества следствия.

В 2007 году при прокуратуре был образован Следственный комитет РФ, которого наделили полномочиями расследования уголовных дел, в 2011 году СК стал самостоятельным ведомством.