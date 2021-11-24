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Губернатор Приамурья предложил давать QR-коды неофициально переболевшим ковидом

Глава региона Василий Орлов выступил с идеей разработки на федеральном уровне порядка получения документа на основании высокого титра антител

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил на федеральном уровне разработать порядок получения QR-кодов для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно, но при этом имеет высокий титр антител.

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"Вчера принял участие в заседании координационного совета при правительстве по коронавирусу. Делюсь основными итогами. <...> Предложил разработать на федеральном уровне порядок получения QR-кодов для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался к врачу, но при этом имеет высокий титр антител. Ко мне поступает много сообщений с этим предложением, и я считаю это правильным и необходимым решением", - сообщил он в среду в своем аккаунте в Instagram.

Первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте запланировано на декабрь. На сегодня законопроекты находятся на обсуждении в регионах, Общественной и Счетной палате, Совете Федерации.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 44,7 тыс. случаев заражения, 513 человек умерли.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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