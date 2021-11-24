Нейросети предсказали пик четвертой волны коронавируса в конце декабря

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Пермский резидент "Сколково" протестировал нейросеть на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и других странах и предсказал пик четвертой волны коронавируса. Согласно исследованию, после 22 декабря число новых заражений вновь пойдет на спад, сообщил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик придется на 22 декабря -- после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад", - рассказал собеседник агентства.

При исследовании разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения. Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики подняли вероятностный порог, а также "дофайндтьюнили" (от англ. find tune) модель - то есть донастроили, как на уровне входящих данных, так и на уровне рекурсивных слоев. "Это значит, что программисты расширили выборку данных, но сузили искомый запрос", - объяснил Кивокруцев.

По подсчетам, с вероятностью 93% пик заболеваемости после 22 декабря пойдет на спад. Однако предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.