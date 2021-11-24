Кабмин продлил сроки получения компенсаций за проезд для жителей Крайнего Севера

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Жители Крайнего Севера смогут получить в 2022 году компенсацию за проезд и провоз багажа, право на которую не использовали в 2020-2021 годах, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

"В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020-2021 годах <...> По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020-2021 годах из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Кроме того, постановлением кабмина предусмотрено, что на детей работника, которым в 2020-2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется право на компенсацию в 2022 году.