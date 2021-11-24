Подростка, обвиняемого в подготовке взрыва в школе в Волгограде, отправили на лечение

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Подростка, планировавшего нападение на школу в Волгограде и обвиняемого в незаконном изготовлении взрывных устройств, снова отправили на лечение в психиатрическую больницу. Он нарушил условия содержания под домашним арестом, сообщила в среду руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 декабря 2021 года несовершеннолетнему. Также судом принято решение о переводе несовершеннолетнего из места содержания под стражей в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, до 12 декабря 2021 года", - сказала Вальковская, добавив, что школьник нарушил условия содержания под домашним арестом.

15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. По данным СК, у 14-летнего школьника было обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Меру пресечения школьнику меняли несколько раз: заключали под стражу, отправляли в психиатрическую больницу, также на него накладывали запрет определенных действий, снова заключали под стражу и отправляли под домашний арест.