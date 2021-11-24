В Крыму третий день подряд снижается количество заражений коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 702 человека, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 23 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 702 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 116 193 положительных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 6 041 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 701 человек, а за весь период - 103 683.

Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. При этом 21 ноября было выявлено 884 случая ковида, 22 ноября - 814, 23 ноября - 775.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.