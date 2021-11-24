Работодатели начали искать контролеров QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Работодатели с недавнего времени начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

"За последнее время в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме собственно контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. В Петербурге также за последнее время появилось несколько новых вакансий с функцией проверки QR-кодов", - говорится в исследовании.

Большая часть предложений предполагает полный рабочий день (54% таких вакансий), еще в 39% указан сменный график. Если посмотреть на пожелания к опыту работы, то в 87% он не требуется вовсе.

Также в России всего на сегодняшний день специалисты HeadHunter нашли почти 100 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела - именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20), Свердловской области (12), Москве и Алтайском крае (по 7), а также в Тульской области (4). Единичные резюме QR-контролеров встречаются в Челябинской области, Пермском крае, Башкирии и Петербурге.