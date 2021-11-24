Главврачи больниц Подмосковья призвали жителей региона вакцинироваться от ковида

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главные врачи больниц Московской области вслед за своими коллегами, которые написали открытое письмо всем противникам вакцинации, тоже призвали жителей региона сделать прививку от ковида.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев согласился с мнением, что для остановки пандемии COVID-19 необходимо вакцинировать максимальное количество людей. Врач подчеркнул, что только в городском округе Одинцово развернуто более тысячи коек для лечения ковидных больных. При этом, по его словам, из тысячи пациентов только 30 привитых.

"То есть это не более 3%, а остальные 97% - люди непривитые и, которые болеют тяжело, находятся в реанимациях, <...> на аппаратах ЭКМО",- продолжил Фадеев. Главврач заметил, что такие пациенты потом глубоко сожалеют, что не вакцинировались ранее.

Ограничения нужны

С коллегой согласен и Андрей Осипов - главврач Домодедовской центральной городской больницы.

"Есть определенная группа населения, которая не хочет делать прививки. Мало того, что она сама не хочет <...>, но и убеждает в этом окружающих, родственников, друзей. Мы видим, что ковид не щадит никого и, наверное, каждой семьи он коснулся в той или иной мере: детей, родителей, знакомых, родственников", - рассказал он.

Осипов объяснил, что привитые люди тоже заболевают, но у них болезнь протекает легче - такие пациенты не оказываются на аппарате искусственной вентиляции легких, переносят заболевание в легкой или среднетяжелой форме, быстрее выздоравливают.

"Вакцинация необходима для того, чтобы защитить себя, защитить своих близких, защитить детей, в конце концов, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной доковидной жизни", - подчеркнул он.

Главврач поддерживает существующие ограничения.

"Ограничения, которые вводит правительство, - правильные, хотя они создают нам какие-то неудобства в жизни. Да, мы живем в ковидную эпоху и <...> не можем встречаться со знакомыми, посещать массовые мероприятия <...>. И мы теряем людей, знакомых, родственников. Дети остаются без родителей, родители остаются без детей - вообще это страшно", - заметил он.

Лишать аккредитации

В свою очередь, главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман в беседе с журналистами выступил за лишение аккредитации медиков, выступающих против вакцинации.

"Вакциноскептиков, если они медицинские работники, я бы просто <...> лишал аккредитации, даже при том кадровом голоде, который сейчас существует", - сказал он.

По его мнению, на заседаниях аттестационных комиссий и при аккредитации медиков необходимо учитывать отношение врача к вакцинации и, если он выступает против, то ни о какой защите или подтверждении категории не должно идти речи. Райхман уверен, что врач должен читать научные публикации, на каком бы языке они ни выпускались. Он подчеркнул, что не существует научных профессиональных публикаций, которые бы опровергали важность и необходимость вакцинации.

Главврач также напомнил, во сколько обходится бюджету лечение больных коронавирусом. По его словам, минимальные затраты на лечение заболевших COVID-19 составляют 109 тыс. рублей, на лечение тех пациентов, которые находятся в реанимации - около 300 тыс. рублей.

"Это деньги, которые могли бы быть направлены на оказание плановой, профилактической медицинской помощи: на лечение онкопациентов, на лечение пациентов с болезнями кровообращения, системными заболеваниями и так далее", - сказал Райхман.

Об открытом письме

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19.

Письмо подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением № 2 Краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы № 2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заведующий отделением реанимации Коми республиканской клинической больницы.