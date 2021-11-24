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Пандемия COVID-19

Председатель Верховного суда Башкирии умерла от осложнений, вызванных COVID-19

Земфира Латыпова была председателем суда с 2019 года

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова умерла от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов республики в среду.

"Латыпова находилась на больничном, она умерла сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

Земфира Латыпова родилась в 1955 году, она работала в Верховном суде Башкирии с 1988 года. Председателем суда была назначена в 2019 году указом президента РФ.

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