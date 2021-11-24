Оскар Кучера пояснил, что выступает именно против обязательной вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Указанные в открытом письме врачей известные люди выступают не против вакцинации в целом, а против обязательной вакцинации, они готовят ответное письмо. Об этом сообщил ТАСС в среду один из адресатов, телеведущий Оскар Кучера.

Ранее врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано в частности лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

"Они просто перепутали понятия - медицинские и социальные. Ни один из нас не утверждает, что болезни нет, ни один из нас не выступает против вакцинации. Мы выступаем против обязательной вакцинации, но этого слышать никто не хочет", - прокомментировал письмо Кучера.

Телеведущий сообщил, что не намерен принимать приглашение врачей на экскурсию в красную зону больницы. "Что они хотят показать? Что люди болеют, умирают? Я в курсе, я потерял своего папу от COVID-19", - заметил он.

По словам Кучеры, те, кому адресовано письмо, вскоре дадут общий ответ. "Думаю, мы постараемся сегодня это сделать. Мы сейчас все на связи", - сказал он.