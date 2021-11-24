Глава комитета Думы поддержал открытое письмо врачей противникам вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал открытое письмо врачей российских больниц, в котором противникам вакцинации предлагается лично посетить красные зоны лечебных учреждений и увидеть пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом депутат сообщил ТАСС в среду.

"Полностью поддерживаю обращение врачей наших больниц к противникам вакцинации от коронавируса, готов сам под ним подписаться", - заявил Хубезов.

Цель такого письма, по его словам, очевидна - чтобы люди, которые выступают против прививок, "посмотрели на ситуацию своими глазами". "Судя по моему опыту, люди, которые отказываются от вакцинации, когда попадают в красную зону, в реанимацию, очень часто кардинально меняют свое мнение о необходимости прививки", - отметил Хубезов. Он подчеркнул, что вакцинация - единственный способ остановить распространение заболевания. "Выступления против прививок мне сегодня совершенно непонятны", - добавил депутат.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во вторник число подтвержденных случаев заражения новым заболеванием в России за сутки возросло на 33 996, общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579.