Познер назвал правильным шагом письмо врачей антипрививочникам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Известный журналист Владимир Познер считает правильным и нужным шагом адресованное антипрививочникам письмо российских врачей с приглашением в красные зоны больниц.

"Конечно, я считаю, что этот шаг со стороны наших врачей - он правильный. В том смысле, что нужно предпринимать всякие усилия, чтобы убедить противников вакцинации в том, насколько опасно то, что они делают. Насколько это безответственно на самом деле. И что ожидает людей, которые не вакцинировались в том случае, если они заразятся", - подчеркнул собеседник ТАСС.

По словам журналиста, сомнения в вакцине возникли на совершенно ненаучной, придуманной почве. "В результате смертность в нашей стране крайне высокая. Она не самая высокая в мире, но одна из самых высоких. И продолжает держаться на этом уровне. Я думаю, что это шаг правильный. И я вообще поражаюсь либеральности наших властей. В других странах куда как более жестко, можно сказать, заставляют людей вакцинироваться исходя из того, что в конце концов тратятся бюджетные деньги на лечение", - подчеркнул Познер.

Позицию антипрививочников он назвал эгоистичной и неразумной, наносящей вред обществу в целом.

При этом он сообщил, что привит от коронавируса. "Я сделал три раза вакцины, и у меня нет никаких сомнений в том, что это необходимо", - заключил собеседник агентства.

Открытое письмо

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям.