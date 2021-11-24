Комитет Госдумы поддержал повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности в лесах.

Согласно законопроекту нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет штраф для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 20 тыс. рублей), для юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности рядом с лесом повлечет штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. рублей), для должностных лиц предусмотрено наказание от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 15 тыс. до 25 тыс. рублей), для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас от 150 тыс. до 250 тыс. рублей).

Документом также предлагается повысить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации, возникшей из-за лесных пожаров, за нарушение правил безопасности, повлекшее пожар в лесу без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Законопроект внесен в Думу Законодательным собранием Кемеровской области - Кузбасса.