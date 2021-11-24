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Умерла Нина Русланова

В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой

Проститься с актрисой пришли близкие и коллеги
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Гроб установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы, фотографии и награды актрисы. Проститься с Руслановой пришли близкие и коллеги. Актрису похоронят в среду на Троекуровском кладбище. О смерти Руслановой сообщили ТАСС в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ. Актрисе было 75 лет.

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РоссияРусланова, Нина ИвановнаУмерла Нина Русланова
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