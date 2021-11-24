В Москве проходит прощание с Ниной Руслановой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Гроб установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы, фотографии и награды актрисы. Проститься с Руслановой пришли близкие и коллеги. Актрису похоронят в среду на Троекуровском кладбище. О смерти Руслановой сообщили ТАСС в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ. Актрисе было 75 лет.