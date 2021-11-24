Все депутаты тюменской облдумы прошли вакцинацию от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Весь депутатский корпус Тюменской областной думы и большинство сотрудников регионального парламента прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram председатель облдумы Сергей Корепанов, комментируя обращения в думу от противников вакцинации.

"Мне приходит очень много сообщений в директ и обращений в интернет-приемную Тюменской областной думы по поводу вакцинации. Пишут и сторонники прививок, и так называемые антиваксеры. Я с уважением отношусь к гражданским активистам, которые открыто высказывают свою позицию по поводу вакцинации, но категорически не согласен с этой позицией, абсолютно не разделяю их мнения. Я дважды вакцинировался, и буду это делать столько, сколько понадобится. Вакцинацию прошли все депутаты Тюменской областной думы, и абсолютное большинство сотрудников регионального парламента", - написал Корепанов.

Председатель облдумы добавил, что вакцинация - единственный способ противостоять пандемии коронавируса. "Если мы вспомним мировую историю, то убедимся, что пандемии чумы, холеры, оспы и туберкулеза были остановлены только масштабными прививочными кампаниями", - отметил он.

В Тюменской области после подъема заболеваемости на данный момент наблюдается спад числа фиксируемых ежедневно заражений. По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 640 случаев заболевания, выздоровели 61 294 человека. Полный курс вакцинации прошли 853 678 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 58%.