Горнолыжный курорт "Красная поляна" откроется для катания в первой декаде декабря

ТАСС, 24 ноября. Курорт "Красная поляна" откроется для горнолыжников в первой декаде декабря, сообщил генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Курорт будет готов к 1 декабря, официальное открытие привязано к погодным условиям. <…> Мы ожидаем, что в первой декаде декабря горнолыжный курорт примет первых туристов", - сказал Круковский.

Он уточнил, что курорт уже сейчас активно готовится: готовят трассы разного уровня сложности, закуплено новое оборудование.

"Пандемия повлияла на рост внутреннего рынка, <…> и мы должны быть готовы с точки зрения инфраструктуры", - отметил он.

Горный курорт развлечений "Красная Поляна" расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. Зимой работают около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.