Жители Казани стали спокойнее относиться к проверкам QR-кодов в общественном транспорте

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Жители Казани стали спокойнее относиться к проверкам QR-кодов в транспорте. Так, в среду в утренний час пик в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без QR-кодов, в понедельник их число достигало 500, сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем Telegram-канале .

"В утренний час пик 24 ноября контролеры в электрическом общественном транспорте выявили 404 пассажира без QR-кодов. В метрополитене за утро 18 человек пытались пройти без QR-кода, у 12 пассажиров он оказался недействительным, 21 человек показывал справки, и один пассажир устроил скандал, однако обошлось без привлечения сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом ситуация в электротранспорте стала спокойнее. "В утренний час пик не допущены в подвижной состав 309 человек, один пассажир трамвая не соглашался показывать QR-код и не покидал салон, водителю пришлось вызвать полицейских. Задержка движения составила 25 минут", - говорится в сообщении.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медицинском отводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.